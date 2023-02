Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im Oktober, Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), hat sich zurückhaltend zur Doppelrolle von Nancy Faeser als Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin geäußert.

"Am Ende müssen das der Bundeskanzler und Frau Faeser wirklich entscheiden, ob das dem Amt guttut oder ob das dem Amt nicht guttut. Ich habe da gar keine Ratschläge zu erteilen", sagte Rhein am Sonntag im ARD-"Bericht aus Berlin". Der Wähler müsse ein Urteil fällen, ob er das gut oder schlecht finde, "ob man mit halbem Herzen in Hessen ist oder mit ganzem Herzen und sich voll auch auf Hessen konzentriert oder nicht", so Rhein.

Faesers Doppelrolle war bei den Parteien auf ein geteiltes Echo gestoßen. Sie selbst hatte am Freitag gesagt, es sei eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus einem Amt heraus zu kandidieren.