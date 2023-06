Bundesgesundheitsminister Lauterbach (SPD) und die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) in Frankfurt haben am Donnerstag die Bürger dazu aufgerufen, sich über Organspenden zu in- formieren, eine Entscheidung zu treffen und diese zu dokumentieren.

Lauterbach plädierte erneut dafür, über die Widerspruchslösung im Parlament zu diskutieren. In dem Fall müsste man sich aktiv dagegen aussprechen, wenn man nach dem Tod keine Organe spenden will. Derzeit ist es umgekehrt: Man muss der Organspende aktiv zustimmen. Am 3.6. ist Tag der Organspende.