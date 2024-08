Zukunft des Klimabeirats in Hessen noch offen

Die Landesregierung äußert sich bislang nicht konkret zur Zukunft und künftigen Besetzung ihres Klimabeirates.

Veröffentlicht am 05.08.24 um 11:31 Uhr

Eine grundlegende Änderung an der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Gremiums würde einer Gesetzesänderung bedürfen, erläuterte das Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsfraktion. Ob und mit welchem Inhalt der Gesetzgeber eine solche Änderung vornehmen wird, könne noch nicht beantwortet werden. Derzeit beraten fünf unabhängige Wissenschaftler die Landesregierung. Sie wurden in 2023 für fünf Jahre berufen.