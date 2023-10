Mit 30 Jahren spielt Lilien-Keeper Marcel Schuhen das erste Mal in der Bundesliga. Dabei hilft ihm der familiäre Rückhalt - und das mentale Coaching seines Torwarttrainers Dimo Wache.

Marcel Schuhen, Torwart von Darmstadt 98, genießt es, im Alter von 30 Jahren zum ersten Mal in der Bundesliga zwischen den Pfosten zu stehen. "Ich finde es gut. Ich war genau jetzt für diesen Schritt bereit", sagte er im hr-heimspiel! am Montagabend. "Der 26-jährige Marcel Schuhen hat nichts mehr mit dem jetzt zu tun."

Schuhen: "Ich denke an den Ball"

Was dem Schlussmann besonders bei der Weiterentwicklung geholfen hat, sind Kniffe seines Torwarttrainers. "Dimo Wache sagt immer: Man kann nur einen Gedanken denken", berichtete er. Und als Torwart habe man im Spiel ja viel mehr Zeit als andere, einen Gedanken zu fassen - oder sich eben auch mal ablenken zu lassen. Schuhens Trick: "Ich denke an den Ball. Das habe ich mit Dimo Wache ausgearbeitet. Wenn ich meinen Fokus auf die Position des Balles richte, denkt man nicht so viel an alles andere. Wenn man das schafft, ist man genau in dem Moment da, wo man sein muss."

So war es auch am Sonntag, als er beim Stand von 4:2 mit einer starken Parade verhinderte, dass die Lilien gegen Bremen noch mal richtig zittern mussten. "Es geht dann darum, ruhig zu bleiben."

Familie statt Bierdusche beim Aufstieg

Diese Ruhe gibt ihm auch seine Familie. Kein Wunder, dass er den Moment des Aufstiegs im vergangenen Mai ("der größte sportliche Erfolg") statt mit Bierduschen lieber zunächst mit seinem Anhang - Frau, Kinder und Papa - verbringen wollte. "Ich habe das total genossen. Von den Momenten werde ich mein ganzes Leben lang zehren", schwärmte er. "Ohne ein funktionierendes Familienleben kann man nicht alle seine Ressourcen abrufen."

Mit allen Ressourcen hat sich Darmstadt 98 gegen Bremen auch endlich den ersten Saisonsieg erkämpft. "Mit der Art und Weise, wie wir Fußballspielen wollen - sehr mutig und sehr hoch anlaufen - haben wir uns die ersten drei Bundesliga-Punkte verdient", bilanzierte Schuhen, um die Lektion des Bundesliga-Neulings so zusammenzufassen: "Was wir in den ersten Spielen in der Bundesliga gelernt haben: Man muss Geduld haben." Auch dafür haben er und Wache sicherlich mentale Tricks parat.