Kohfeldt mit Trainingslager zufrieden

Lilien-Trainer Florian Kohfeldt hat ein positives Fazit zum Winter-Trainingslager im spanischen El Saler gezogen. "Alles, was ich mir auf den Zettel geschrieben hatte, konnten wir abarbeiten", sagte der 42-Jährige im vereinseigenen Interview. Die Bedingungen vor Ort seien "herausragend" gewesen, auf dem Platz habe man vor allem in puncto Verteidigung, Spieleröffnung und Standardsituationen Fortschritte gemacht. Diese werde man in den kommenden Wochen und Monaten hoffentlich auch bei Pflichtspielen sehen. "Manche Dinge sieht man erst zeitverzögert. Die sickern durch viele Wiederholungen ein", so Kohfeldt. Die Südhessen reisen am Sonntag zurück nach Hause. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Spiel in Düsseldorf (Freitag, 18.30 Uhr).