+++ Ticker zum Deadline Day startet +++

Freunde und Freundinnen der gepflegten Transfergerüchte, überteuerter Last-Minute-Panikkäufe und überraschender Aus-dem-Nichs-Wechsel: Herzlich willkommen zum Transferticker zum Deadline Day. Mein Name ist Stephan Reich, ich werden Sie heute durch den allgemeinen Wahnsinn des letzten Transfertags begleiten. Tritt Randal Kolo Muani in den Hungerstreik? Klingelt es vielleicht gleich an Ihrer Tür und Filip Kostic steht da mit einem großen Blumenstrauß? Schafft es Heribert Bruchhagen endlich, Lincoln von einem Wechsel zur Eintracht zu überzeugen? Und was geht eigentlich bei den anderen hessischen Klubs? Legt Darmstadt 98 noch einmal nach? Was macht der SV Wehen Wiesbaden? Und wer ist eigentlich Steinbach Haiger? Nehmen Sie meine Hand, wir finden es gemeinsam heraus.