Kolo-Muani-Einigung in Sicht?

Kaum beschwere ich mich, passiert vielleicht doch was: So heißt es seitens Bild und Sportbild, dass eine Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und PSG in Sachen Kolo Muani in Sicht sei. Demnach könnte der Deal für 90 Millionen Euro über die Bühne gehen, genauer gesagt 80 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni. 100 Millionen, 90 Millionen, 80 Millinoen, das sind so Zahlen, für die bräuchte ich einen Bankberater, um sie mir einzuordnen. Dumm nur, dass mich meiner geghostet hat, nachdem ich mein gesamtes Vermögen in Pokémon-Karten investiert habe.