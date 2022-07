Während unser hr-Reporter Philipp Hofmeister nach einer Woche Windischgarsten den kulinarischen Fuß vom Gas nehmen muss, entdeckt er in seinem Blog bei der Eintracht mehr Optionen und Variabilität - und hat ein gutes Bauchgefühl.

Eintracht Frankfurt ist im Trainigslager in Windischgarsten. Unser Reporter Philipp Hofmeister ist dabei und berichtet jeden Morgen in seinem News-Blog.

Schon einmal in der Region Pyhrn-Priel gewesen? Ist jetzt vielleicht nicht der erste Hot Spot, den man bei unseren Nachbarn in Österreich ansteuern würde. Aber Freunde, schön ist es hier rund um Windischgarsten. Die oft eher kargen, aber imposanten Gipfel des Nationalparks Kalkalpen sind von einer derart schroffen Schönheit, wie es einst nur Zweikämpfe mit Sotirios Kyrgiakos waren.

Eine Woche Eintracht in Austria, gelebte Eintracht. Der Spaß kam nicht zu kurz. Die Arbeit aber auch nicht. Und Pyhrn-Priel hat der Eintracht offenbar viel gegeben. Im starken Test gestern gegen den FC Turin sah man, wie viel besser die Eintracht-Offensive auf einen Schlag geworden ist. So viele Optionen, so viel Variabilität. Die qualitative Breite in diesem Kader sorgt für ein dezentes Bauchgefühl, dass diese Saison gut werden könnte.

Das Programm: Ajax, Bayern, Real

Und wo wir gerade beim Bauchgefühl sind: ab jetzt erst mal ein paar Wochen Fuß vom Gas bei Speis und Trank. Zu groß waren und sind die lokalen kulinarischen Verlockungen. Und wenn der Schrittezähler Augen hätte, würde er jetzt wohl ungefähr so traurig gucken wie ein Mittelstürmer nach einer kniehohen Ecke von Benny Köhler. Wer nach einer Woche Österreich kein Thema mit seinem Körper hat, der war nicht wirklich in Österreich.

Zum Glück sehen wenigstens unsere kickenden Buben noch so aus wie vor einer Woche. Denn die haben viel vor. Ajax, Bayern, Real. Nur mal ein Auszug der nächsten Wochen. Und das ist erst der Anfang einer so oder so denkwürdigen Saison. Die Eintracht will viel, sie fuhr nach Pyhrn-Priel. Und ich lege mich fest: Sie wird eine gute Runde spülen. Äh, spielen.

