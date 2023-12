Nach den Ausschreitungen beim Eintracht-Spiel gegen Stuttgart hat das Frankfurter Fanhilfe-Netzwerk nun Darstellungen von Fans präsentiert. Es gibt aufwühlende Berichte über Panik und Verletzungen – und schwere Vorwürfe gegen die Polizei.

Ortstermin in der Nähe des Eintracht-Stadions. Das Fanhilfe-Netzwerk "Der 13. Mann" hatte die Anhängerinnen und Anhänger der Eintracht dazu aufgerufen, Zeugenaussagen zu den schweren Krawallen beim Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart anzufertigen. Diese Aussagen konnten nun - anonymisiert - vom hr-sport eingesehen und ausgewertet werden. Entstanden ist das Bild einer heftigen Gewalt-Explosion.

Wir haben uns viele der 237 Zeugenaussagen durchgelesen und versucht, Übereinstimmungen herauszuarbeiten. Die Aussagen über die Krawalle rund um die Nordwestkurve des Stadions lassen wir für sich stehen, im vollen Umfang sind sie für uns nicht überprüfbar. Die Polizei hatte nach den Ausschreitungen ihre Version in einer Pressekonferenz dargestellt.

Aus den Zeugenaussagen der Fans geht hervor, dass mindestens 109 Fans verletzt wurden. 76 davon klagten nach dem Einsatz von Pfefferspray durch die Polizei über Augenreizungen, Atemnot und Asthma-Anfälle. Zudem wird von Kopfverletzungen, Prellungen und Bänderrissen berichtet. Bei den Zahlen sind nur die Verletzungen aus den Zeugenbefragungen aufgenommen.

Der Auslöser: Gewalt gegen einen Ordner am Fan-Block 40

Ausgelöst wurde die Eskalation bei Einlasskontrollen am Fan-Block 40. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Zivil hatte einen Anhänger ohne Ticket festgehalten, daraufhin wurde er von anderen Fans attackiert und informierte die Leitstelle des Stadions. In diesem Zusammenhang berichteten mehrere Fans in ihren Zeugenaussagen übereinstimmend, wie ein Mann in Zivil aus dem Block gedrängt wurde und die Szenerie verließ.

Ein Teil der Fans verlassen kurz vor Spielbeginn den Block Bild © picture-alliance/dpa

Kurze Zeit später schickte die Polizei zahlreiche Kräfte in Schutzausrüstung an die Fankurve im Stadion. Danach eskalierte die Situation. Nach einer entsprechenden Durchsagen der Ultras verließ ein Teil der Fans die Kurve.

Weitere Informationen Auszüge aus den Zeugenaussagen: "Auslöser der Gewalt" - "Es gab einen kleinen Tumult vor dem 40er. Dieser hatte sich recht schnell aufgelöst. Ein paar Minuten später haben sich vor dem Block so viele Polizisten versammelt, wie ich es noch nie bei einem Heimspiel gesehen haben." Ende der weiteren Informationen

Die Explosion der Gewalt

Als die Polizei unmittelbar vor den Fan-Blöcken auftauchte, schaukelte sich die Situation schnell auf. Die Fans aus dem Block warfen Eisenstangen, Klo-Türen und sogar eine mobile Grillstation. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Viele unbeteiligte Stadiongänger standen zu diesem Zeitpunkt in einer Getränkeschlange vor den Fan-Blöcken. Sie wurden nach übereinstimmenden Angaben von der Gewalt überrascht. Viele von ihnen zeigten sich schockiert, dass die Ordnungshüter in der Folge nicht nur potentielle Täter, sondern völlig Unbeteiligte in ihre Maßnahmen miteinbezogen.

Fans beim Verlassen der Nordwestkurve Bild © picture-alliance/dpa

Übereinstimmend wird geschildert, dass einzelne Polizisten "wahllos" auf umstehende Fans eingeschlagen hätten oder Pfefferspray in herumstehende, friedliche Gruppen schossen. Wieder andere Fans, die erst kurz vor dem Anpfiff zum Stadion kamen, berichten, wie sie auf dem Weg in ihren Block unvermittelt von Polizisten angegriffen worden seien.

Weder auf Kinder noch auf ältere Menschen sei Rücksicht genommen worden, hieß es. Zahlreiche Fans berichten, dass die Polizei bei der Verfolgung mutmaßlicher Gewalttäter unbeteiligte Anhänger umrannte oder mit Schlagstöcken schlug. Dabei habe es zahlreiche Verletzte gegeben. Was auch immer wieder kritisiert wurde: Die Polizei haben keine Durchsagen gemacht, weder den Einsatz von Reizgas noch des Schlagstocks vorher angedroht.

Weitere Informationen Auszüge aus den Zeugenaussagen: "Explosion der Gewalt": - "Als das Gerangel losging, kamen wir nicht mehr weg. Wir wurden von Polizisten sofort mit Pfefferspray angegriffen, ohne an der Situation beteiligt gewesen zu sein."

- "Polizisten schlugen wahllos auf alles links und rechts von ihnen."

- "Am Fanblock stand eine Polizeikette. Friedlich Fans wurden beim Vorbeigehen mit dem Schlagstock geschlagen."

- "Am Block 38 verfolgte eine Gruppe Polizisten vermummte Fans durch anstehende Menschen an einem Getränkestand. Auf jeden, der im Weg stand, wurde Pfefferspray abgegeben. Wer sich beschwerte wurde niedergeknüppelt."

- "Die Versorgung der Verletzten wurde trotz mehrfachem Bitten nicht gestattet. Als wir uns als ausgebildete Rettungssanitäter zu erkennen gaben, bekamen wir Pfefferspray."

- "Ich habe vermummte Fans mit Schlagwerkzeugen gesehen."

- "Fans warfen mit allen möglichen Gegenständen auf die Polizei, mit Bierbechern, Brötchen und sogar einer Klo-Tür."

- "So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Die Beamten schlugen auf Kopfhöhe und ohne Rücksicht auf Personen ein."

-"Vielen verletzten Fans war der Schreck und der Unglaube ins Gesicht geschrieben. Die ganze Zeit bestand die Sorge, dass man wegen der Polizei bei der Unterstützung der Verletzten nicht sicher ist."

- "Durch das Sprühen des Reizgases entstand eine totales Chaos. Es waren auch viele Unschuldige und Kinder betroffen." Ende der weiteren Informationen

Reizgas und Panik in den Fanblöcken der Nordwestkurve

Da die Polizei vor den Fanblöcken massiv Pfefferspray versprühte, zogen die Reizgas-Schwaden bald auch durch die Treppenhäuser und von da in die Fan-Blöcke im Inneren des Stadions. Das berichten sehr viele Fans übereinstimmend. Viele von ihnen klagten über Augenreizungen und akuter Atemnot. Dadurch stieg die Unruhe auf den Rängen, einige Fans berichten von panikartigen Zuständen.

Zahlreiche Anhänger wollten daraufhin - unwissend was draußen genau passierte - ihren Block verlassen. Entweder um sich die vom Pfefferspray betroffenen Augen auf einer Toilette auszuwaschen oder um schlichtweg das Stadion zu verlassen. Doch die Polizei verhinderte laut den Aussagen an allen Ausgängen das Verlassen des Blocks. Auch Väter oder Mütter mit Kindern wurden nicht durchgelassen. Zahlreiche Fans berichten, dass Menschen, die versuchten, den Block zu verlassen, von der Polizei mit Pfefferspray bedacht wurden.

Weitere Informationen Auszüge aus den Zeugenaussagen: "Reizgas im Fan-Block": - "Am Blockausgang staute es sich und es wehte eine große Wolke aus Reizgas in den Block."

- "Im Block habe ich viele Menschen gesehen, die durch das Pfefferspray nichts mehr sehen konnten."

- "Leute wollten den Block verlassen, nach zwei Minuten fing die Polizei an, Pfefferspray zu sprühen, ohne Grund, es gab niemanden, der losstürmte oder sich irgendwie aggressiv verhielt. Neben mir standen zwei ältere Frauen, die Pfefferspray voll abbekommen haben."

- "Als immer mehr Menschen den Block verlassen wollten, wurde wahllos Pfefferspray in die Menge und in den Gang gesprüht, worauf kurz eine Panik ausbrach."

- "Ich war mit meinem 8-jährigen Sohn in der Fankurve. Als die Gas-Wolke in den Block strömte, wollte ich so schnell wie möglich raus. Doch die Polizei hatte die Ausgänge versperrt und mein Sohn bekam eine Panik-Attacke."

- "Kinder im Block haben etwas abbekommen. Frauen und Jugendlich haben geweint und hatte Atemprobleme

- "Wir haben mehrere Kinder, Frauen und Männer gesehen, die vom Gas ein angeschwollenes Gesicht hatten"

- "An den Ausgängen gab es ein panisches Verhalten von etlichen Besuchern."

- "Dann ist ein kleiner Junge weinend an uns vorbeigegangen, sein Vater sagte ihm, dass ihm nichts passieren wird". Ende der weiteren Informationen

Am 25. November wurde viel Vertrauen zerstört

Wenn man die vielen Gedächtnis-Protokolle der Fans liest, dann entsteht der Eindruck, dass am 25. November viel kaputt gegangen ist. Nicht nur Stadiontoiletten. Es gab nicht nur die ein oder andere physische Verletzung, sondern einiges andere ist auf der Strecke geblieben. Zum Beispiel das Sicherheitsgefühl vieler Fans in ihrem Block. Und auch der Glaube vieler Anhänger, dass die Polizei zwar Gewalttäter verfolge, nicht jedoch Gewalt gegen Unbeteiligte ausübt. Das hat es jedoch rund um das Stuttgart-Spiel - darin gleichen sich sehr viele Zeugenaussagen - in vielen Fällen offenbar gegeben.

Kurz nach Aufflammen der Auseinandersetzungen leerte sich der Fan-Block Bild © Imago Images

Der Unglaube bleibt: Darüber, dass aus einer kleinen Auseinandersetzung einiger Fans mit einem Ordner eine über 30-minütige Straßenschlacht mit vielen Verletzten entstand. Einige Fans werden nach dem Erlebten nicht mehr ins Stadion gehen. Die, die weiter gehen, haben den Wunsch, dass so etwas wie am 25. November im Frankfurter Stadion nie wieder passieren darf.