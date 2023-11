Die NFL trägt an den kommenden beiden Wochenenden zwei Football-Spiele in Frankfurt aus und hat damit einen Riesen-Hype ausgelöst. Doch wer spielt eigentlich? Und kommt Taylor Swift auch? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Die beste Football-Liga der Welt kommt für zwei weitere Partien nach Deutschland. Was es rund um die beiden NFL-Spiele in Frankfurt zu wissen gibt.

Wer spielt?

An diesem Sonntag (15.30 Uhr) kommt der Super-Bowl-Champion nach Deutschland. Die Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes treffen im Fußball-WM-Stadion von 2006 auf die Miami Dolphins. Da beide Teams überragende Angriffsreihen stellen, wird ein echtes Offensivspektakel erwartet. Eine Woche später (12. November, 15.30 Uhr) ist der sechsmalige Champion New England Patriots gegen die Indianapolis Colts gefordert.

Was sagen die Spieler vor der Partie?

Tyreek Hill von den Dolphins hat nicht groß drum herum geredet bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Er will sein ehemaliges Team Kansas City Chiefs in der ersten Frankfurt-Partie "fertig machen". Er wünsche seinem Ex-Team aber auch "ein gutes Spiel", sagte der 29 Jahre alten Wide Receiver. Hill, der bis März 2022 noch bei den Chiefs unter Vertrag stand, weiß, welche Herausforderung auf die Dolphins wartet: "Ich sage den Jungs immer: ,findet Kelce'." Travis Kelce gehört zu den absoluten Ausnahmeerscheinungen - auch außerhalb der Arenen (siehe unten).

Gab es schon NFL-Spiele in Deutschland?

Vor knapp einem Jahr trafen die Tampa Bay Buccaneers um Superstar-Quarterback Tom Brady in der Münchner Allianz Arena auf die Seattle Seahawks. Die Buccaneers setzten sich vor vollen Rängen mit 21:16 durch, Brady sagte später: "Das war eine der großartigsten Football-Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Als am Ende 'Sweet Caroline' und 'Country Roads' gespielt wurde - das war richtig episch."

Woher kommt der Football-Hype in Deutschland?

Seit Jahren erfreuen sich American Football und vor allem die NFL immer größerer Beliebtheit. "Deutschland ist ein sehr sportbegeistertes Land und hat eine umfassende Football-Historie. Hinzu kommt, dass das Interesse der Sportinteressierten immer internationaler wird. Das merken wir selbstverständlich auch am Zuspruch aus der Fan-Community", sagte Alexander Steinforth als NFL-Deutschland-Chef der Nachrichtenagentur dpa. Auch 2024 und 2025 soll es NFL-Partien in Deutschland geben.

Wie lief das mit den Tickets?

Für die meisten Fans ernüchternd. Jeweils mehrere Millionen Karten hätte die NFL für die beiden Partien verkaufen können, doch in der Arena gibt es nur Platz für 48.000 Menschen pro Spiel. Alle Tickets waren innerhalb weniger Minuten vergriffen, viele Anhänger kamen wegen des riesigen Andrangs überhaupt nicht durch. Steinforth sprach von "einer wahnsinnigen Nachfrage". Regulär kostete ein Ticket je nach Kategorie zwischen 75 und 225 Euro. Die NFL warnt davor, überteuert Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt zu erwerben. Fans ohne Ticket sollen am Spieltag zudem nicht zum Stadion reisen. Datenschützer fragen sich überdies, warum die NFL millionenfach persönliche Daten gesammelt hat. Denn der tatsächliche Ticketverkauf wurde später über eine andere Internetseite abgewickelt: das kommerzielle Portal Ticketmaster.

Wie kann man die Frankfurt-Games verfolgen?

RTL und DAZN haben jeweils die Rechte und übertragen die sogenannten Frankfurt-Games. Eine Audio-Vollreportage gibt es auf sportschau.de zu hören und bei hr-iNFO. Um an zwei Sonntagen während der Saison in einem Fußballstadion spielen zu können, musste die NFL sowohl die Deutsche Fußball Liga (DFL) als auch die Europäische Fußball-Union UEFA darum bitten, den entsprechenden Spielplan von Eintracht Frankfurt anzupassen.

Wer sind die großen Stars?

Mahomes ist der mit Abstand größte sportliche Star, der in Frankfurt aufschlägt. Der 28 Jahre alte Quarterback führte die Chiefs zu zwei Super-Bowl-Siegen und wurde jeweils zum wertvollsten Spieler (MVP) gewählt. Auch MVP der NFL-Saison wurde Mahomes zweimal, er gilt als derzeit schillerndste Figur der besten Football-Liga der Welt. Im Duell zwischen Chiefs und Dolphins werden sich die Blicke auch auf Travis Kelce und Miami-Quarterback Tua Tagovailoa richten. Bei den Patriots ist seit dem Abgang von Brady der sechsmalige Meistertrainer Bill Belichick das Gesicht des Clubs.

Wie liefen die ersten Tage der Teams in Deutschland?

Die Dolphins sind bereits seit Dienstag in Deutschland. Die Spieler nutzten den freien Dienstag für ein bisschen Sightseeing. Quarterback Tua Tagovailoa ging trotz Jetlag sogar golfen. "Ich habe Schnitzel mit grüner Soße probiert. Das war wirklich sehr gut", sagt er im Gespräch mit dem hr-sport. Besonders die Soße habe es ihm angetan. Verteidiger Jaelan Phillips hat sich klassisch an Bier und Bratwurst versucht. Das Urteil auch hier: sehr gut. "Wir waren auf der Goethestraße und haben uns die Alte Oper angesehen", erzählt er dem hr-sport. Erst am Donnerstag reisten die Chiefs an.

Kommt Taylor Swift?

Diese Frage scheint vor den NFL-Partien einige sportliche Themen zu überlagern. Die Pop-Gigantin wurde vor etwa zwei Wochen Händchen haltend mit Chiefs-Star Kelce abgelichtet. "Jeder ist in Frankfurt herzlich willkommen. Ich glaube, sie merken ja die Vorboten. Es ist wirklich ein besonderes Highlight. Ich würde mich freuen. Ich habe das Thema auch verfolgt – das große Geheimnis ist gelüftet worden", sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Die Chiefs haben bislang nicht verraten, ob Swift nach Frankfurt reist.