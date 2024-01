Am Donnerstag um 18 Uhr schließt das Transferfenster, sowohl bei Eintracht Frankfurt als auch beim SV Darmstadt 98 kann noch Bewegung reinkommen. Wer steht noch bei den hessischen Bundesligisten auf dem Einkaufszettel, wer könnte noch gehen?

Crunchtime auf dem Transfermarkt, noch bis Donnerstag um 18 Uhr ist das Transferfenster in Deutschland geöffnet, im Anschluss sind nur noch Transfers in Länder möglich, in denen das Fenster später schließt. Auf die Verantwortlichen der hessischen Bundesligisten warten also noch zwei Tage Hektik.

Bei Eintracht Frankfurt ist die große Frage, ob es mit der Verpflichtung von Hugo Ekitike noch klappt. Die Hessen wollen den Stürme von Paris St. Germain unbedingt verpflichten, auch der Spieler soll gerne nach Frankfurt wechseln wollen, einzig die Einigung mit PSG steht noch aus. Die Verhandlungen laufen zäh, könnten an den verbliebenen beiden Tagen des Transferfensters aber an Fahrt aufnehmen.

Ngankam, Aaronson und Hauge per Leihe weg?

Einen möglichen Kaderplatz Ekitikes freimachen könnte Jessic Ngankam, der zwar erst im Sommer nach Frankfurt wechselte, bei der Eintracht aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskommt. Einem Bericht von fussball.news zufolge gibt es Interesse von Luton Town, Ipswich Town und Royal Antwerpen. Gut möglich, dass Ngankam verliehen wird.

Auch bei Jens Petter Hauge deutet sich ein Abgang an, der Norweger steht vor einer Leihe zurück zu seinem Heimatverein Bodo/Glimt. Eine Kaufoption für Hauge, der in Frankfurt nie richtig Fuß fassen konnte, soll es nicht geben. Auch bei Paxton Aaronson könnte noch ein Leihgeschäft über die Bühne gehen. Die Eintracht-Verantwortlichen halten viel von Aaronson, er benötigt aber dringend Spielzeit.

Ebenfalls Kandidat für einen Wechsel ist Hrvoje Smolcic. Beim kroatischen Innenverteidiger kommt es aber darauf an, ob Aurel Amanda von YB Bern schon in dieser Transferphase an den Main wechselt oder nicht. Das wiederum hängt davon ab, ob Bern noch adäquaten Ersatz findet. Ansonsten wechselt Amenda erst im Sommer zur Eintracht.

Was machen die Lilien?

Beim SV Darmstadt 98 ist die Sachlage hingegen klarer: Die Lilien sind weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer. Zuletzt tauchte der Name Pedro Henrique in der Gerüchteküche auf, polnische Medien hatten vom Interesse der Lilien am Mittelstürmer des polnischen Erstligisten Radomiak Radom berichtet.

Wasserstandsmeldungen abgeben wollte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union allerdings nicht. "Da werden sicherlich noch ein paar Namen kursieren", so Lieberknecht. Mit Abgängen plant man bei den Lilien derweil nicht