FSV möchte in der Regionalliga an die Tabellenspitze

Der FSV Frankfurt möchte in der Regionalliga Südwest zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen.

Die Bornheimer befinden sich aktuell auf Rang zwei der Tabelle punktgleich mit Kickers Offenbach und spielen vor heimischer Kulisse am Samstag gegen Mainz II (14 Uhr). Der OFC ist erst am Sonntag gefordert und kann nachziehen. Ebenfalls am Samstag steigt in Haiger das Hessen-Duell zwischen dem TSV und der Eintracht-U21. Außerdem reist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz zum Bahlinger SC und der FC Gießen empfängt vor heimischer Kulisse die Zweitvertretung des SC Freiburg.