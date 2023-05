In der Fußball-Regionalliga sind bereits vor dem letzten Spieltag alle Entscheidungen gefallen. Der TSV Steinbach Haiger hat ein spannendes Finale gegen Aufsteiger Ulm nur knapp verpasst.

Der TSV Steinbach Haiger empfängt mit 68 Punkten auf dem Konto am Samstagnachmittag (14 Uhr) den bereits aufgestiegenen Spitzenreiter SSV Ulm (72 Zähler). Am Ende fehlten dem aktuellen "Vize" der Fußball-Regionalliga nur Nuancen.

Auch für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (gegen Freiberg), Kickers Offenbach (in Trier), FSV Frankfurt (gegen Aalen) und Hessen Kassel (in Worms) geht es nur noch um die Endplatzierung. Einen Auf- oder Absteiger aus Hessen wird es in dieser Saison nicht geben.