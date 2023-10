Es geht doch! Kickers Offenbach gewinnt am Tag der Deutschen Einheit endlich wieder ein Spiel, auch Steinbach Haiger kann zu Hause jubeln. Nichts zu holen gibt es für Fulda-Lehnerz und Hessen Kassel.

Nach drei sieglosen Spielen in Folge haben die Offenbacher Kickers am Dienstag den Bann in der Regionalliga gebrochen. Gegen den Tabellenzweiten aus Freiberg feierten die Hessen einen souveränen 2:0-Sieg. Vor 5.566 Zuschauern am Bieberer Berg trafen Ronny Marcos (38.) und Dimitrij Nazarov (67.) für die Hausherren.

Haiger dockt wieder oben an

Einen Heimsieg feierte zeitgleich auch der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen setzten sich gegen den Bahlinger SC ebenfalls mit 2:0 durch. Serkan Firat (15.) und Christopher Theisen (50.) waren für den TSV erfolgreich, der den Anschluss zur Tabellenspitze wiederhergestellt und die hessische Konkurrenz aus Fulda-Lehnerz überholt hat.

Fulda-Lehnerz: Die Konkurrenz zieht vorbei

Die SG Barockstadt verlor nämlich beim Konkurrenten VfR Aalen mit 0:2. Ibrahima Diakité (14.) und Benjamin Kindsvater (63.) schossen die Tore für die Hausherren, die im Tableau ebenfalls an den Osthessen vorbeizogen.

Ein Tag zum Vergessen in Kassel

Einen ganz schlimmen Feiertag erlebte der KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen wollten Tabellenführer Stuttgarter Kickers ärgern und wurden mit 1:5 aus dem eigenen Stadion geschossen. Der Kasseler Ehrentreffer vor 2.566 Zuschauern gelang Maurice Springfeld in letzter Minute.

FSV Frankfurt verliert

Der FSV Frankfurt verlor sein Spiel am Abend bei der Zweitvertretung des FSV Mainz 05 mit 0:2 (0:2). Die Bornheimer verpassten es damit, in der Tabelle einen Schritt in Richtung oberes Drittel zu machen und bleiben Tabellenelfter.