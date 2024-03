In letzter Minute ist dem FSV Frankfurt im Keller-Duell der Regionalliga doch noch ein Sieg gelungen. Im Kampf um den Klassenerhalt war dieser eminent wichtig. Feierstimmung auch bei Steinbach.

Die Sieglosserie des FSV Frankfurt ist gerissen. Unter Flutlicht haben sich die Bornheimer am Donnerstagabend gegen die TuS Koblenz knapp mit 3:1 (1:1) durchgesetzt. Die Entscheidung des Spiels fiel erst in den Schlussminuten.

So konnten die Gäste aus Koblenz durch einen Treffer von Dylan Esmel zunächst in Führung gehen (54.), ehe Jihad Boutakhrit kurz darauf für den FSV ausglich (66.). Nachdem alles nach einem Unentschieden aussah, ließen Malik Memisevic (90. +1) und Jan Erik Eichhorn (90. +3) die 1.549 Zuschauer am Bornheimer jubeln.

Nicht nur für die Stimmung - so gab es zuletzt sechs Pflichtspiele ohne Sieg und Pfiffe von den Fans - sondern auch für den Tabellenstand war dieser späte Erfolg des FSV wichtig: Die Frankfurter verlassen die Abstiegszone und stehen nun auf Platz 13.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - TuS Koblenz 3:1 (0:0) Tore: 0:1 Esmel (54.), 1:1 Boutakhrit (66.), 2:1 Memisevic (90. +1), 3:1 Eichhorn (90. +3)

Zuschauer: 1.549 Ende der weiteren Informationen

Fulda gibt 2:0-Führung aus der Hand

Zur gleichen Zeit unterlag die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz im Hessen-Duell gegen den TSV Steinbach Haiger. Endstand: 2:3 aus Sicht der Osthessen.

Zwar kam Fulda besser in die Partie und führte zu Halbzeit durch einen Doppelpack von Gal Grobelnik (13./44.) mit 2:0, jedoch drehten die Gäste aus Steinbach in der zweiten Hälfte die Partie. Nick Galle (57.), Christopher Theisen (62) und Nicolas Wähling (80.) trafen zum 3:2-Sieg des TSV.

In der Tabelle verpasst Fulda damit den Sprung auf Platz zwei und steht weiterhin auf Rang vier. Für Steinbach war der Sieg sehr wichtig. Sie verlassen, wie der FSV, die Abstiegszone und stehen jetzt auf Platz zehn.