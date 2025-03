Regionalliga Kellerduell in Gießen

Kellerduell in Gießen

Aufstiegskampf, Derby und Kellerduell - am Samstag ist in der Regionalliga Südwest einiges geboten.

Veröffentlicht am 27.03.25 um 09:49 Uhr

Kickers Offenbach kann in der Regionalliga Südwest am Samstag mit einem Heimerfolg weiter seine Aufstiegsambitionen untermauern. Der OFC empfängt zu Hause die Zweitvertretung von Mainz 05 (14 Uhr). Zur gleichen Zeit treffen Steinbach Haiger und Hessen Kassel im Derby aufeinander. Eintracht Frankfurt II muss auswärts beim Göppinger SV ran. Der FC Gießen empfängt daheim den FC 08 Villingen. Es ist das Spiel des Vorletzten gegen den abgeschlagenen Letzten. Der FSV Frankfurt spielt hingegen erst am Sonntag zu Hause gegen die Stuttgarter Kickers (14 Uhr).