Durch ein Tor in der Nachspielzeit endet das Hessenderby in der Regionalliga zwischen Eintracht II und Kassel unentschieden. Der FSV Frankfurt rettet immerhin einen Punkt.

Audiobeitrag Audio Steinbach unterliegt beim Tabellenführer deutlich Audio Steinbach kassierte in Stuttgart vier Gegentreffer. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Offenbacher Kickers sind am Sonntag mit einem Unentschieden ins Regionalliga-Jahr 2024 gestartet. Die Partie zwischen der Mannschaft von Trainer Christian Neidhardt und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz endete 0:0. Die Gastgeber aus Fulda bleiben in der Tabelle auf Platz vier, der OFC ist Neunter.

Weitere Informationen Fulda Lehnerz - K.Offenbach 0:0 Tore:

Zuschauer: 3.800 Ende der weiteren Informationen

Kassel verspielt Führung

Der KSV Hessen Kassel hat einen guten Re-Start in der Regionalliga Südwest verpasst. Das Hessenderby zwischen der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt und den Nordhessen endete am Samstagmittag 2:2 (0:2). Und das, obwohl der KSV durch den Doppelpack von Mittelfeldspieler Sercan Sararer (18./23.) viel besser ins Spiel kam.

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren jedoch durch ein Elfmetertor von Jakob Bookjans (60.) noch mal heran und spielten dann in Überzahl, weil Doppeltorschütze Sararer die Rote Karte sah (75.). In der Nachspielzeit holten die Frankfurter in Person von Arthur Inaka Kuki (90.+3) das späte Remis. In der Tabelle bleiben beide Teams stehen: Die U21 der Eintracht ist weiterhin Siebter und Kassel Vierzehnter.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II - KSV Hessen Kassel 2:2 (0:2) Tore: 0:1 Sararer (17.), 0:2 Sararer (24./HE), 1:2 Bockjans (60./FE), 2:2 Kuki (90.+3)



Rote Karte: Sararer (75./Kassel)

Zuschauer: 1.056 Ende der weiteren Informationen

Steinbach beim Tabellenführer ohne Chance

Deutlich schlechter lief es aus hessischer Sicht für Steinbach-Haiger. Der TSV unterlag zur gleichen Zeit beim Tabellenführer Stuttgarter Kickers deutlich mit 0:4 (0:2). Zwar bauten die Mittelhessen bei den Schwaben immer wieder Druckphasen auf, verpassten es aber, sich klare Torchancen herauszuspielen. Dagegen agierten die Hausherren brutal effizient. Mit dieser Niederlage fällt Steinbach auf Tabellenplatz neun zurück.

Weitere Informationen Stuttgarter Kickers - TSV Steinbach Haiger 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Dicklhuber (12.), 2:0 Braig (31.), 3:0 Berisha (66.), 4:0 De Sousa (79.)



Zuschauer: 5.430 Ende der weiteren Informationen

FSV rettet Remis gegen Walldorf

Auch der FSV Frankfurt durfte nach der Winterpause keinen Sieg feiern. Das Heimspiel gegen Astoria Walldorf endete 1:1 (0:1). Dabei gerieten die Bornheimer früh in Rückstand (7.), schafften in der zweiten Hälfte durch Khan Agha allerdings noch den Ausgleich (52.).

Durch das Remis halten sich die Bornheimer in der Tabelle gerade so über den potentiellen Abtiegsplätzen und stehen aktuell auf Rang 13.

Weitere Informationen FSV Frankfurt - FC Astoria Walldorf 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Barry (7.), 1:1 Khan Agha (52.)



Zuschauer: 1.162 Ende der weiteren Informationen