Regionalliga Südwest FSV Frankfurt knackt Gießen, OFC siegt in Walldorf

Der FSV Frankfurt ist auch nicht vom FC Gießen zu stoppen und führt die Regionalliga weiter an. Am Sonntag zogen die Offenbacher Kickers nach und gewannen in Walldorf.

Stand: 03.11.24, 16:00 Uhr Link kopiert!









Ron Berlinski vom OFC Bild © Imago Images

Link kopiert!









Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Der FSV Frankfurt führt die Regionalliga Südwest weiter an. Die Bornheimer, die seit nunmehr drei Monaten kein Spiel mehr verloren haben, zeigten am Samstag auch dem FC Gießen die Grenzen auf und gewannen das Match gegen den hessischen Nachbarn souverän mit 3:0. Weil die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim in Homburg mit 0:1 verlor, baute der FSV seinen Vorsprung auf Platz zwei auf nunmehr fünf Zähler aus. Der FC Gießen liegt als 15. auf einem Abstiegsplatz. Weitere Informationen FC GIESSEN - FSV FRANKFURT 0:3 (0:2) Tore: 0:1 Hermes (20.), 0:2 Peters (45.), 0:3 Breir (84.)

Zuschauer: 1.214 Ende der weiteren Informationen Kassel holt Punkt gegen Fulda-Lehnerz Im zweiten Hessen-Derby des Tages gab es keinen Gewinner. Der KSV Hessen Kassel und die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz trennten sich 1:1. Die Führung der Nordhessen durch Nikos Zografakis (17.) konterte Tim Korzuschek noch vor der Pause für die Osthessen (43.). Kassel ist Tabellen-16., Fulda-Lehnerz belegt Rang zehn. Weitere Informationen HESSEN KASSEL - FULDA LEHNERZ 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Zografakis (17.), 1:1 Korzuschek (43.)

Zuschauer: 1.837 Ende der weiteren Informationen Firat kontert für Steinbach Haiger Erst in der zweiten Halbzeit fielen die Tore beim Gastspiel des TSV Steinbach Haiger in Göppingen (1:1). Emmanuel McDonald brachte die Hausherren spät in front (78.), Serkan Firat hatte die unmittelbare Antwort für die Mittelhessen parat (80.), die nun Tabellen-Fünfter sind. Weitere Informationen GÖPPINGEN - STEINBACH HAIGER 1:1 (0:0) Tore: 1:0 McDonald (78.), 1:1 Firat (80.)

Zuschauer: 650 Ende der weiteren Informationen Eintracht-U21 feiert Schützenfest Kickers Offenbach ist nach dem DFB-Pokalspiel unter der Woche erst am Sonntag im Einsatz. Ab 14 Uhr gastiert der OFC bei Astoria Walldorf. Die U21 von Eintracht Frankfurt feierte am Freitagabend im Kellerduell gegen den Bahlinger SC einen 7:0-Kantersieg. OFC schlägt Walldorf Kickers Offenbach hat am Sonntagnachmittag in der Regionalliga Südwest nachgelegt und ihr Spiel beim Tabellenachten FC-Astoria Walldorf mit 2:0 (2:0) gewonnen. Die Tore für den OFC erzielten Jayson Breitenbach und Ron Berlinski bereits in der ersten Halbzeit. Durch den Sieg springen die Offenbacher auf den dritten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Tabellenführer FSV Frankfurt beträgt sieben Punkte. Weitere Informationen FC-ASTORIA WALLDORF - KICKERS OFFENBACH 0:2 (0:2) Tore: 0:1 Breitenbach (15.), 0:2 Berlinski (27.)

Zuschauer: 1.100 Ende der weiteren Informationen