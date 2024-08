Regionalliga Südwest FSV Frankfurt überrascht mit Sieg bei Freiburg II

Der FSV Frankfurt besiegt den Drittligaabsteiger aus Freiburg, während der TSV Steinbach Haiger bei einer Zweitvertretung eines Bundesligisten ebenfalls ein achtbares Remis holt.

Veröffentlicht am 11.08.24 um 16:05 Uhr

Der FSV Frankfurt hat im dritten Saisonspiel der Fußball-Regionalliga Südwest am Sonntag den ersten Sieg eingefahren. Die Bornheimer, die unter der Woche noch das Höhepunkt-Testspiel gegen die Eintracht absolviert hatten, setzten sich etwas überraschend beim Drittliga-Absteiger SC Freiburg II mit 3:0 (1:0) durch. Hassan Mourad (27.), Cas Peters (75.) und Birkan Celik (90.+7) erzielten die Tore für die Frankfurter.

Weitere Informationen Freiburg II - FSV Frankfurt 0:3 (0:1) Tore: 0:1 Mourad (27.), 0:2 Peters (75.), 0:3 Celik (90.+7)

Zuschauer: 899 Ende der weiteren Informationen

Der TSV Steinbach Haiger, ebenfalls unter der Woche noch gegen die Frankfurter Eintracht in einem Testspiel gefordert, holte ebenfalls am Sonntag immerhin ein 1:1 (1:1) bei der TSG Hoffenheim II. Für die Hessen glich Jonas Singer (42.) einen frühen Rückstand (10.) aus.

Weitere Informationen Hoffenheim II - Steinbach Haiger 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Mazagg (10.), 1:1 Singer (42.)

Zuschauer: 140



Rot: Mokwa (55./Hoffenheim II)

Gelb Rot: Miotke (83./Steinbach Haiger) Ende der weiteren Informationen

OFC am Samstag nur remis

Am Samstag hatten sich die Offenbacher Kickers mit einem torlosen Remis bei der SVG Freiberg begnügen müssen. Auch der FC Gießen teilte die Punkte in Trier, war damit aber schon deutlich zufriedener als der OFC. Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz besiegte Walldorf mit 2:1. Bereits am Freitagabend hatte sich der KSV Kessen Kassel gegen die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt durchgesetzt.