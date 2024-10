Rückschlag im Kampf um die Regionalliga-Tabellenspitze: Kickers Offenbach unterliegt überraschend Aufsteiger Villingen. Für den KSV Hessen Kassel setzt es zur gleichen Zeit die fünfte Niederlage in Folge.

Kickers Offenbach hat im Rennen um die Tabellenspitze in der Regionalliga an Boden verloren. Nachdem der FSV Frankfurt am Freitagabend mit einem 3:2-Sieg gegen FC Homburg vorlegen konnte, patzten die Kickers am Samstagmittag. Zu Gast bei Aufsteiger FC Villingen unterlag Offenbach mit 2:3 (1:1).

In einem torreichen Spiel traf zunächst Marcel Sökler für Villingen (12.), ehe Dimitrij Nazarov kurz vor dem Pausenpfiff durch einen beherzten Schuss ausgleichen konnte (45.). In der zweiten Halbzeit hatten die Offenbacher zwar weiter mehr vom Spiel, wurden aber gleich zwei Mal kalt erwischt: Erst traf Tevfik Ceylan (52.), dann Samet Yilmaz (86.).

Der OFC warf in den Schlussminuten alles nach vorne und machte die Partie durch ein Tor von Valdrin Mustafa noch mal spannend (90. +3). Ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr fallen. Trotz der Niederlage bleiben die Kickers auf Tabellenplatz zwei stehen, haben jetzt aber fünf Punkte Rückstand auf den FSV.

Weitere Informationen FC Villingen – Kickers Offenbach 3:2 (1:1) Tore: 1:0 Sökler (12,), 1:1 Nazarov (45.), 2:1 Ceylan (52.), 3:1 Yilmaz (86.), 3:2 Mustafa (90. +3)

Zuschauer: 1543

Nächste und sehr bittere Niederlage für Kassel

Zur gleichen Zeit musste auch der KSV Hessen Kassel eine Niederlage einstecken, die besonders schmerzhaft war. Denn die 2:4-Niederlage gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim war für die Nordhessen bereits die fünfte Niederlage in Folge und in der Entstehung besonders bitter.

So gingen die Gäste zwar früh durch Paul Hennrich in Führung (17.), doch der KSV schaffte es, durch die Treffer des eingewechselten Joyce Luyeye (48.) und Nikos Zografakis (60.) die Partie zu drehen. Damit war das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.

Erst traf wieder Hennrich zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich für Hoffenheim (65.), ehe David Mokwa kurz vor Schluss einen Doppelpack schnürte und so Hoffenheim zum Sieg schoss (85./86). Kassel rutscht auf Rang 16. Die Diskussionen rund um Trainer Alexander Kiene werden so wohl nicht weniger werden.

Weitere Informationen Hessen Kassel - Hoffenheim II 2:4 (0:1) Tore: 0:1 Hennrich (17.), 1:1 Luyeye-Nkula (48.), 2:1 Zografakis (60.), 2:2 Hennrich (65.), 2:3 Mokwa (85.), 2:4 Mokwa (87.)

Zuschauer: 1652

Steinbach gewinnt das Hessenduell

Rund 100 Kilometer weiter südlich setzten sich in Gießen die Gäste aus Steinbach souverän durch. Das Hessenduell endete 2:0 (1:0) für den TSV. Für Steinbach trafen Jonas Singer (8.) und Justin Steinkötter (84.). In der Tabelle macht sich das wie folgt bemerkbar: Steinbach springt auf Platz fünf, Gießen bleibt auf Rang 14 stehen.

Weitere Informationen FC Gießen - Steinbach Haiger 0:2 (0:1) Tore: 0:1 Singer (9.), 0:2 Steinkötter (85.)

Rot: Akkus (90.Gießen)

Rot: Akkus (90.Gießen)

Zuschauer: 1038

Otuali rettet Frankfurt einen Punkt

Im Duell zwischen der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt und dem SGV Freiberg gab es keinen Sieger. Die Partie endete 1:1 (0:1). Nachdem Yannick Osée nach einem Freistoß die Gäste im ersten Durchgang per Kopf in Führung gebracht hatte (28.), glich Moses Otuali kurz vor Schluss für die Eintracht doch noch aus (86.) und rettete den Frankfurtern einen Punkt. Mit Blick auf die Tabelle aber zu wenig, denn da rutscht die SGE auf den vorletzten Platz.

Weitere Informationen Eintracht Frankfurt II - Freiberg 1:1 (0:1) Tore: 0:1 Osee (28.), 1:1 Otuali (87.)

Zuschauer: 684

Fulda holt Remis in Stuttgart

In der vierten Partie mit hessischer Beteiligung der Regionalliga holte die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am Samstag eher überraschend einen Punkt. Zu Gast bei den Stuttgarter Kickers spielten die Osthessen 2:2 (2:2). Und das nach einer kuriosen ersten Hälfte: Denn erst gingen die Stuttgarter innerhalb von fünf Minuten durch zwei Foulelfmeter in Führung (14./19.), ehe Fulda durch zwei Tore von Moritz Reinhard (30.) und Leon Pomnitz (32.) innerhalb noch kürzerer Zeit ausgleichen konnte. Fulda bleibt durch den Punkt Elfter.