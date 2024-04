Die Zweitvertretung der Eintracht bleibt das beste hessische Team in der Regionalliga.

Siegesserie von Eintracht II reißt in Hoffenheim

Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt musste in der Regionalliga Südwest eine deutliche Niederlage hinnehmen. Damit riss gleichzeitig die Siegesserie der Adlerträger. Am gleichen Spieltag gab es auch bittere Niederlagen für den FSV Frankfurt und Kickers Offenbach.

Niederlage im Top-Spiel der Regionalliga. Die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt musste sich am Sonntagmittag zu Gast bei der TSG Hoffenheim II am Ende deutlich mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Damit verließen die Adlerträger nach zuletzt fünf Siegen in Folge das Feld dieses Mal als Verlierer.

Während die Sinsheimer an die Tabellenspitze klettern, geht es für die Frankfurter einen Platz nach unten. Sie stehen nun auf Rang fünf.

Hoffenheim II - Eintracht Frankfurt II 3:0 (1:0) Tore: 1:0 Schmahl (44.), 2:0 Obiogumu (46.), 3:0 Schmahl (53.)
Zuschauer: 270

Zuschauer: 270 Ende der weiteren Informationen

FSV gibt Führung aus der Hand

Rückschlag im Tabellenkeller der Regionalliga Südwest für den FSV Frankfurt: Die Bornheimer verloren am Samstag in einer dramatischen Partie gegen den FSV Mainz 05 II mit 2:3 (2:1). Dabei hatte der FSV noch bis zur 88. Minute geführt, kassierte in den letzten Minuten der Partie dann aber noch zwei Treffer.

FSV Frankfurt - FSV Mainz II 2:3 (2:1) Tore: 1:0 Boutakhrit (19.), 1:1 Schmidt (29.), 2:1 Sannomiyn (39.), 2:2 Hartmann (88.), 2:3 Schmidt (90./FE)
Zuschauer: 982

Zuschauer: 982 Ende der weiteren Informationen

OFC kassiert Last-Minute-Ausgleich

Ähnlich bitter verlief der Nachmittag für Kickers Offenbach. Der OFC, der sich seit Wochen eigentlich im Aufwind befindet, führte bei der SGV Freiberg mit 2:0, kassierte im zweiten Abschnitt aber erst den Anschlusstreffer und musste in der Nachspielzeit auch noch den Ausgleich hinnehmen.

SGV Freiberg - K.Offenbach 2:2 (0:2) Tore: 0:1 Wanner (13.), 0:2 Staude (24.), 1:2 Gerezgiher (70.), 2:2 Osee (90.)
Zuschauer: 1.020

Zuschauer: 1.020 Ende der weiteren Informationen

Steinbach kommt nicht vom Fleck

Nicht vom Fleck kommt in der Tabelle weiter der TSV Steinbach Haiger. Die Mittelhessen kamen beim Tabellennachbarn aus Bahlingen nicht über ein 2:2 hinaus und stecken weiter unten fest.

Bahlinger SC - Steinbach Haiger 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Haringer (17.), 1:1 Theisen (45.), 2:1 Köbele (80./FE), 2:2 Jung (87.)
Zuschauer: 700

Zuschauer: 700 Ende der weiteren Informationen

Niederlage für Hessen Kassel

Hessen Kassel, die sich ebenfalls mit Abstiegssorgen herumplagen, musste derweil eine Niederlage hinnehmen. Die Nordhessen verloren beim VfB Stuttgart II mit 1:2.

Stuttgart II - Hessen Kassel 2:1 (0:0) Tore: 1:0 Münst (49.), 2:0 Hoppe (52.), 2:1 Amaniampong (56.)
Zuschauer: 500

Zuschauer: 500 Ende der weiteren Informationen

Keine Tore in Fulda

Im oberen Tabellendrittel konnte auch die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kein Erfolgserlebnis vorweisen. Die Partie der Osthessen gegen Aalen endete vor heimischem Publikum torlos.