Steinbach Haiger hat in der Regionalliga eine bittere Niederlage kassiert.

Der TSV Steinbach Haiger hat in der Regionalliga Südwest eine bittere Niederlage kassiert. Gleichzeitig feierte Kickers Offenbach einen Kantersieg und der KSV Hessen Kassel einen ganz wichtigen Erfolg.

Der TSV Steinbach Haiger hat am Samstag in der Regionalliga Südwest eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Mittelhessen verloren in einer wilden und aufregenden Partie gegen den VfR Aalen mit 2:3. Dabei drehten die Gäste die Partie kurz vor Schluss. Die Abstiegszone kommt für den TSV damit immer näher.

Steinbach Haiger - VfR Aalen 2:3 (1:1) Tore: 1:0 Arif Güclü (11.), 1:1 Abruscia (21.), 2:1 Hajdara (59.), 2:2 Kundroweit (86.), 2:3 Eshele (88.)

Zuschauer: 1.017

Zuschauer: 1.017 Ende der weiteren Informationen

OFC feiert Kantersieg

Einen echten Kantersieg feierte Kickers Offenbach. Der OFC besiegte vor heimischem Publikum den Tabellenletzten von Schott Mainz ohne Probleme mit 6:1.

Kickers Offenbach - Schott Mainz 6:1 (4:0) Tore: 1:0 Sorge (5.), 2:0 Staude (12.),3:0 Nazarov (35./FE), 4:0 Nazarov (39.), 4:1 Ahlbach (54.), 5:1 Lankford (56.), 6:1 Wachs (60./FE)

Gelb Rot: Mairose (60./Mainz)

Gelb Rot: Mairose (60./Mainz)

Zuschauer: 5.247

Fulda-Lehnerz mit nächstem Sieg

Weiter in der Erfolgsspur ist die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Die Osthessen gewannen beim Tabellenvorletzten aus Koblenz mit 2:1. Die SG ist weiter Tabellenvierter.

TuS Koblenz - Fulda-Lehnerz 1:2 (1:1) Tore: 1:0 Wingender (12.),1:1 Schaaf (30.), 1:2 Groblenig (52.)

Rot: Gouda (35./Fulda)

Rot: Gouda (35./Fulda)

Zuschauer: 1.325

Eintracht II besiegt Mainz II

Beim Treffen der Zweitvertretungen in Mainz hat die Eintracht den Sieg davongetragen. Die Frankfurter besiegten den FSV knapp mit 1:0.

Mainz 05 II - E. Frankfurt II 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Futkeu (33.)

Zuschauer: 550

Zuschauer: 550 Ende der weiteren Informationen

Wichtiger Erfolg für Hessen Kassel

Einen wichtigen Sieg im Tabellenkeller feierte der KSV Hessen Kassel. Die Nordhessen besiegten etwas überraschend den Tabellenzweiten, die TSG Hoffenheim II, mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte früh Nikos Zografakis.

Hessen Kassel - Hoffenheim II 1:0 (1:0) Tore: 1:0 Zografakis (11.)

Zuschauer: 2.228

Zuschauer: 2.228 Ende der weiteren Informationen

FSV mit Nullnummer

Keine Tore fielen beim Auswärts-Auftritt des FSV Frankfurt in Freiberg. Die Bornheimer bleiben dadurch im Tabellenkeller.