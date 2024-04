Spannende Duelle warten in der Regionalliga am anstehenden Wochenende.

Kickers Offenbach eröffnet am Freitag (19 Uhr) den 29. Spieltag der Regionalliga Südwest. Die Hessen empfangen daheim den FC Homburg und könnten sich mit einem Sieg an den sechstplatzierten Gästen vorbeischieben. Weiter geht es am Samstag (14 Uhr) mit der Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, die sich im Derby duellieren. Das zweite hessische Aufeinandertreffen bestreiten Steinbach Haiger und der FSV Frankfurt zur gleichen Zeit. Hessen Kassel will wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen Astoria-Walldorf sammeln (ebenfalls Samstag, 14 Uhr).