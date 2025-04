Kickers Offenbach verliert den Aufstieg aus den Augen - ausgerechnet durch eine Niederlage beim nordhessischen Rivalen aus Kassel. Für den KSV Hessen bedeutet das gleichzeitig den nächsten Schritt zum Klassenerhalt.

Empfindlicher Rückschlag für Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga Südwest - womöglich gar ein entscheidender. Der OFC unterlag am Dienstagabend im Hessenderby beim Rivalen aus Kassel mit 1:4 und liegt als Tabellendritter nun schon sieben Punkte hinter Spitzenreiter TSG Hoffenheim II. Ein satter Rückstand also bei (nur) noch sieben ausstehenden Spieltagen, zumal sich die Kraichgauer ihrerseits stabil zeigten und gleichzeitig mit 4:0 in Trier gewannen. War's das also schon für die Kickers mit dem Traum von der 3. Liga? Nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Ligaspielen wohl eine zulässige Vermutung.

Für den nordhessischen Gastgeber bedeutete der Heimerfolg enorm viel. Der abstiegsbedrohte KSV Hessen kletterte durch den Erfolg vor 7.341 Zuschauern zumindest vorübergehend auf Rang zwölf, der am Saisonende auf jeden Fall den Klassenerhalt bedeuten würde. Im Duell der beiden Traditionsclubs stand der Außenseiter im eigenen Stadion sehr stabil, ließ wenig zu. Und vorne traf wenig überraschend Dauertorjäger Jan Dahlke.

Der Angreifer verwertete früh eine starke Vorarbeit von Nikos Zografakis (13.), dem wiederum nach erneut herrlicher Kombination selbst der zweite KSV-Treffer gelang (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dahlke infolge eines katastrophalen Offenbacher Fehlers auf 3:0 (58.). Für die endgültige Entscheidung sorgte erneut Zografakis (63.). Das Anschlusstor von Offenbachs Sascha Korb, erzielt per Freistoß, kam viel zu spät (80.).

Weitere Informationen Hessen Kassel – Kickers Offenbach 4:1 (2:0) Tore: 1:0 Dahlke (13.), 2:0 Zografakis (40.), 3:0 Dahlke (58.), 4:0 Zografakis (63.), 4:1 Korb (80.)

Zuschauer: 7.341 Ende der weiteren Informationen

Gießen schöpft wieder Hoffnung

Der Tabellenvorletzte FC Gießen schöpft derweil wieder Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg. Die Mittelhessen gewannen durch ein Tor von David Siebert (69.) mit 1:0 bei der Erstliga-Reserve des SC Freiburg. Die Nichtabstiegszone befindet sich für die Gießener damit zumindest in Reichweite, wenngleich auch einige Konkurrenten dreifach punkteten.

Weitere Informationen SC Freiburg II - FC Gießen 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Köhler (69.)

Zuschauer: 650 Ende der weiteren Informationen

Fulda-Lehnerz nähert sich der Abstiegszone

Die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz kommt dagegen der gefährlichen Zone immer näher. Zwar sind die Hessen noch Elfter, der Vorsprung aber ist geschrumpft. Die 0:1-Heimniederlage gegen den Bahlinger SC war besonders schmerzhaft, rückten die Gäste, aktuell auf Rang 14 liegend, doch bis auf zwei Pünktchen an die SG heran. Das Tor des Tages gelang Laurin Tost bereits nach acht Spielminuten.

Weitere Informationen Fulda-Lehnerz - Bahlinger SC 0:1 (0:1) Tore: 0:1 Tost (8.)

Gelb Rot: Mansaray (50./Bahlingen)

Zuschauer: 1.120 Ende der weiteren Informationen

Am Mittwoch steht der zweite Teil des 27. Spieltages an. Dann gastiert unter anderem der FSV Frankfurt beim FSV Mainz 05 II. Zudem erwartet die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht daheim den TSV Steinbach Haiger (jeweils 19 Uhr).