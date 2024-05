In der Regionalliga Südwest finden am Samstag (14 Uhr) am vorletzten Spieltag der Saison alle Partien gleichzeitig statt.

Besonders im Tabellenkeller stehen zwei hessische Teams im Fokus: Sowohl der FSV Frankfurt (in Hoffenheim) als auch der TSV Steinbach Haiger (gegen Homburg) brauchen dringend einen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Theoretisch noch aufsteigen könnte Eintracht Frankfurt II. Der Tabellenvierte hat mit dem VfB Stuttgart II den Tabellendritten zu Gast. Fulda-Lehnerz empfängt zudem Bahlingen, Hessen Kassel trifft auf Schlusslicht Koblenz und Kickers Offenbach spielt bei Mainz II.