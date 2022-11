Am Donnerstag (19.05 Uhr) sind in der Handball-Bundesliga sowohl die HSG Wetzlar als auch die MT Melsungen im Einsatz.

Nach dem Rauswurf von Trainer Ben Matschke tritt die HSG Wetzlar am Donnerstag (19.05 Uhr) bei Hannover-Burgdorf an. Betreut wird die HSG vom Interimsduo Jasmin Camdzic und Filip Mirkulovski. Geschäftsführer Björn Seipp weiß, was der Tabellen-15. aus Mittelhessen verbessern muss: "Wir lassen zu viele Torchancen liegen."

Die MT Melsungen spielt parallel in Leipzig und will an die starke Leistung gegen Flensburg-Handewitt anknüpfen. Beim Remis gegen den Vierten überragte Torwart Nebojsa Simic, er will auch gegen Leipzig zum sicheren Rückhalt werden. Mit einem Sieg können die Nordhessen den Kontakt zur Spitzengruppe halten.

Spieltag und Tabelle: Handball-Bundesliga