Die MT Melsungen kann im Europapokal einen großen Schritt in Richtung Final Four machen. Vor der Partie gegen Bidasoa Irun trüben allerdings Verletzungssorgen die Vorfreude - allen voran der Ausfall von Torhüter Nebojsa Simic wiegt schwer.

Das erste Final Four der Saison ist gerade mal gut eine Woche her, da hat die MT Melsungen die Chance, ins nächste Finalturnier einzuziehen. Im Viertelfinale der European League steht am Dienstag (18.45 Uhr) das Hinspiel gegen Bidasoa Irun an.

Bei den Nordhessen ist die Stimmung allerdings deutlich getrübt. Kurz nach dem verlorenen Pokalfinale gegen Kiel gab es mit der Verletzung von Torwart Nebojsa Simic in der Partie gegen Gummersbach den nächsten Schock. Statt am Dienstag auf der Platte zu stehen, geht es für Simic ins MRT.

Lichtlein könnte wieder in den Kader rücken

"Ich denke er wird lange ausfallen", sagte Roberto Garcia Parrondo bereits direkt nach dem Spiel und sprach vom Verdacht auf Kreuzbandriss. Sollte sich das bestätigen, wäre das ein schwerer Schlag für den Keeper und die Ambitionen der MT.

Ohnehin haben die Melsunger seit Wochen mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Aaron Mensing, Amine Darmoul, Arnar Freyr Arnasson und Bruno Eickhoff fehlen schon länger, andere Akteure gehen immer wieder angeschlagen in die Spiele. So auch Simic-Vertreter Adam Morawski. Vermutlich wird wie im Pokal-Final-Four auch am Dienstag wieder Torwarttrainer Carsten Lichtlein zusätzlich im Kader stehen.

MT spielt weiterhin um zwei Titel

"Die letzten Monate sind für uns wirklich kompliziert", sagte Parrondo laut Sport Bild. "Außenstehende können nicht wissen, wie sehr die Spieler leiden oder wie wir trotz vieler Verletzungen das Training sinnvoll gestalten müssen."

Dennoch geht es für die MT weiterhin um zwei Titel. In der Meisterschaft ist man Tabellenführer Berlin dicht auf den Fersen und in der European League ist Irun eine durchaus machbare Aufgabe. "Wir müssen uns ein Polster rauswerfen, wenn wir weiterkommen wollen", forderte MT-Sportvorstand Michael Allendorf. "Das Rückspiel in der engen Halle in Irun wird hitzig werden, und deshalb brauchen wir jedes Tor Vorsprung, das wir bekommen können."