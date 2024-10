Der Kapitän der MT Melsungen schlägt Alarm: Timo Kastening fordert härtere Strafen für Schauspielerei im Handball und will die Schiedsrichter stärken. Außerdem hat er noch einen Seitenhieb für Stefan Kretzschmar übrig.

Timo Kastening hatte am Donnerstagabend eigentlich Grund zur Freude. Seine MT hatte auswärts in Leipzig gewonnen, er selbst mit fünf Treffern aus fünf Versuchen seinen Anteil am Erfolg des Spitzenreiters gehabt. Nach der Partie lag dem Rechtsaußen aber noch ein anderes Thema auf dem Herzen: die aus seiner Sicht zunehmende Schauspielerei im Handball.

"Der Handballsport kann momentan glücklich sein, dass im Fußball noch mehr geschauspielert wird", begann Kastening seine Wutrede. "Ich nehme alle Spieler der MT Melsungen und von allen anderen 17 Bundesligisten in die Pflicht, weil die Schiedsrichter am Ende immer die Gearschten sind."

Kastening fordert mehr Macht für Schiedsrichter

Als Beispiel nannte Kastening das theatralische Zurückziehen des Kopfes bei Schlägen auf die Brust, Diskussionen um Schritt-Fehler und anderen "Einlagen". Die Schiedsrichter wüssten mittlerweile nicht mehr, wohin mit sich. "Das geht in die falsche Richtung - die Offiziellen, die Spieler, überall wird eine Schritt-Diskussion aufgemacht. Ich finde: Gebt den Schiris wieder mehr Macht!"

Der Nationalspieler forderte für Schauspieleinlagen harte Konsequenzen: "Bitte stellt diese Spieler auch runter!" Zwar formulierte Kastening, dass es ihm "sch...egal" sei, ob derartige Aktionen im Spiel in Leipzig vorgefallen seien - doch eine Szene könnte mutmaßlich der Auslöser für seinen Unmut gewesen sein. Mitspieler Adrian Sipos sah nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte, traf beim dritten Vergehen seinen Gegenspieler an der Brust. "Das Thema hat sich einfach in den vergangenen Wochen und Monaten angestaut. Egal, wen das jetzt von uns getroffen hat", sagte Kastening am Freitag dem hr-sport.

Seine Suada schloss er mit den Worten: "Wenn wir Basketball spielen wollen, dann können wir die Tore abschrauben."

Seitenhieb gegen Kretzschmar

Doch fernab dieses Themas war der MT-Kapitän gut aufgelegt, konnte sich auch einen Seitenhieb für Stefan Kreztschmar nicht verkneifen. Der ehemalige Nationalspieler hatte in einem Podcast eine Niederlage der MT in Leipzig prognostiziert. Diesen Video-Ausschnitt hatten die Melsunger in ihrer Mannschaftsgruppe geteilt. "Wir sind glücklich, dass wir Kretzsches Aussagen trotzen konnten", so Kastening mit einem Lachen.