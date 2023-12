Die Niederlagenserie der Löwen Frankfurt hält an. Selbst beim Liga-Schlusslicht können die Hessen nicht gewinnen. Auch in der DEL 2 kassieren die hessischen Teams Pleiten zum Jahresabschluss.

Die Niederlagen-Serie der Löwen Franfurt in der DEL hält an. Die Hessen blamierten sich am Samstag beim Tabellenletzten Iserlohn. Den Roosters mussten sich die Frankfurter 0:4 geschlagen geben. Es war die siebte Niederlage in Folge für die Hessen, die in der Tabelle auf Platz zehn stehen.

Auch in der zweiten Liga gab es am letzten Spieltag des Jahres aus hessischer Sicht nichts zu jubeln. Tabellenführer Kassel Huskies unterlag in Selb mit 2:4, der EC Bad Nauheim zog gegen die Eispiraten aus Crimmitschau mit 1:2 den Kürzeren. Am 2. Januar (19.30 Uhr) kommt es zum Hessen-Derby in Kassel.