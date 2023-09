So schlugen sich Hessens Kufencracks am Sonntag

Die Löwen Frankfurt haben dank eines starken zweiten Drittels in Augsburg den ersten Saisonsieg in der DEL eingefahren. In der DEL2 bleibt der EC Bad Nauheim ungeschlagen, die Kassel Huskies lassen indes Federn.

Die Löwen Frankfurt haben am zweiten Spieltag den ersten Saisonsieg in der DEL gefeiert. Bei den Augsburger Panthern setzten sich die Hessen am Sonntag mit 3:2 durch. Entscheidend war das zweite Drittel, in dem sämtliche Frankfurter Tore fielen. Joseph Cramarossa, Nathan Burns und Cameron Brace trafen für die Gäste.

Über einen Sieg durfte sich in der DEL2 auch der EC Bad Nauheim freuen. Die Wetterauer besiegten die Dresdner Eislöwen 4:3 nach Overtime. Das entscheidende Tor in der Verlängerung schoss Taylor Vause, der die Hessen mit seinem Tor zum 3:3 erst in die Overtime gerettet hatte. Die Kassel Huskies unterlagen derweil bei den Starbulls Rosenheim 1:2. Den Ehrentreffer für die Nordhessen erzielte Maximilian Faber.