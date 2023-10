Zwei Mal kommen die Löwen Frankfurt in Wolfsburg zurück, am Ende stehen sie trotzdem mit leeren Händen da. Auch in der DEL2 verloren die hessischen Teams.

Nach zuletzt vier Siegen in Folge haben die Löwen Frankfurt wieder eine Niederlage in der DEL kassiert. In Wolfsburg verlor das Team am Sonntagabend mit 2:3.

Im ersten Drittel gerieten die Löwen in Rückstand, den sie postwendend durch Carter Rowney ausgleichen konnten. Das wiederholte sich im letzten Abschnitt, als Chad Nehring die erneute Wolfsburger Führung umgehend konterte. Auf das 3:2 der Hausherren hatte Frankfurt dann aber keine Antwort mehr.

Niederlagen auch für Kassel und Bad Nauheim

In der DEL2 verlor Tabellenführer Kassel mit 1:4 in Crimmitschau. Der EC Bad Nauheim musste sich in Rosenheim nach Overtime mit 2:3 geschlagen geben.