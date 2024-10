Meistermacher Thomas Kösling tritt als Head Coach von Frankfurt Galaxy zurück. Dem Football-Franchise bleibt der Sympathieträger aber in anderer Funktion erhalten.

Thomas Kösling ist nicht länger Chef-Trainer von Football-Club Frankfurt Galaxy. Das gab das Franchise am Dienstagabend bekannt. Der langjährige Head Coach hat sein Amt freiwillig zur Verfügung gestellt, um die Professionalisierung der Men in Purple voranzutreiben.

"Wir sind an einen Punkt gekommen, an dem wir professioneller werden müssen und das ist mit meinem aktuellen Berufsstand nicht möglich. Wir haben deshalb gemeinsam entschieden, dass wir einen Head Coach sowie Offensive und Defensive Coordinator in Vollzeit anstellen", so der langjährige Chef-Trainer.

Kösling wird Sportdirektor

Kösling, der im Frankfurter Football eine echte Institution ist, wird den Hessen allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben. Der Polizeibeamte wird bei den Galaktischen künftig als Sportlicher Leiter fungieren. Als solcher ist seine erste Aufgabe, seinen eigenen Nachfolger zu finden.

"Die gesamte Frankfurt Galaxy bedankt sich bei Thomas für seine langjährige Arbeit und sein unermüdliches Engagement als Head Coach und Mitgründer. Er wird uns an der Sideline fehlen, aber ich freue mich, dass er als Sportdirektor weiterhin eine zentrale Rolle in unserer Organisation spielen wird", sagte Geschäftsführer Eric Reutemann.