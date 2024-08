Erst "The Beast", jetzt "The Hell"

Die anspruchsvollen Teile des Radabschnitts stehen an. "The Beast" in Bergen-Enkheim liegt gerade erst hinter den Spitzenkräften, da folgt auch schon "The Hell" in Maintal-Hochstadt. Auch hier geht es steil bergauf, vorbei an hübschen Fachwerkhäusern über ruckeliges Kopfsteinpflaster. Und das auch noch 400 Meter lang.