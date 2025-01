So viel kostet ein Top-Sporterlebnis in Hessen

Der Besuch des Lieblingsvereins ist für viele die Lieblingsbeschäftigung am Wochenende. Aber wie teuer ist ein Ticket im Vergleich mit anderen hessischen Clubs? Und wie viel kosten Bratwurst, Bier und Co? Mit der interaktiven Karte des hr-sport finden Sie es heraus.

Wer Tickets für ein Heimspiel von Eintracht Frankfurt kaufen möchte, dürfte regelmäßig verzweifeln. Denn die digitale Warteschlange umfasst häufig über hunderttausende Fans. Ob man eine der begehrten Eintrittskarten ergattern kann, wird so zum reinen Glücksspiel.

So viel kosten Ticktes bei den hessischen Teams

Die gute Nachricht für alle Sportbegeisterten: Egal ob Fußball, Handball, Basketball oder andere Sportarten, hochklassige Mannschaften sind in Hessen deutlich weniger rar als Eintracht-Tickets. Alle, deren Herzen also in erster Linie für Top-Sport und weniger für einen bestimmten Verein schlagen, kommen hier also auf ihre Kosten.

Und das ohne hohe Kosten. Denn der Besuch des Sehnsuchtsorts Stadion oder Sporthalle ist immer noch erschwinglich: Zwischen neun und 19,50 Euro zahlt man für den Eintritt – wenn man sich mit einem Stehplatz begnügt. Wer lieber sitzen möchte, der zahlt im Schnitt 45 Prozent mehr, erhält aber auch Komfort im höheren Maße. Zumindest so viel mehr, wie die gängigen Sitzschalen aus Hartplastik eben bieten können.

So viel kosten Bratwurst und Bier

Jeder, der schonmal eine Sportveranstaltung besucht hat, weiß: Die Profis beim Schwitzen zu beobachten, macht auch als Zuschauer hungrig und durstig. Um gegenzusteuern und den sportlich-visuellen Hochgenuss auch auf den Gaumen auszuweiten, vertrauen viele auf die klassische Kombination aus Bratwurst und Bier. Und löhnen dafür zwischen acht und elf Euro. Dabei schlägt besonders das Bier zu Buche, das auf den halben Liter gerechnet fast überall an die fünf Euro kostet.

Den Frust über die schwache Leistung in Hopfen und Malz zu ertränken, kann also ziemlich ins Geld gehen. Das ist bei einer Niederlage der Lieblingsmannschaft aber ohnehin oft das geringste Problem. Wer hingegen das Glück hat, seinen Verein auch nüchtern ertragen zu können, ist mit einem Wasser aus doppeltem Grund besser beraten: Zum einen zahlt man im Schnitt nur 3,80 Euro. Zum anderen ist es einfach gesünder.

Exotische Speisen und hessische Spezialitäten

Neben den Klassikern, setzen viele Vereine mittlerweile aber auch auf ein breiteres kulinarisches Angebot. Bei der Frankfurt Galaxy (American Football) gibt es zum Beispiel passend zur Sportart US-Food wie Burger, beim FC Gießen in der Fußball-Regionalliga gibt’s Popcorn, der RSV Lahn-Dill (Rollstuhlbasketball) und die HSG Wetzlar (Handball) haben Pizza im Angebot, die auf so schaurig-schöne Namen wie "FC For-Tunaah!" hört. Fairerweise sei hier erwähnt, dass für das Angebot sowie die Preisgestaltung in der Regel externe Dienstleister und nicht die Vereine selbst zuständig sind.

Trotzdem bemühen sich einige Teams ganz besonders um regionale Verbundenheit. So mag das Angebot an hochklassigem Sport in Nordhessen zwar quantitativ niedriger sein als im Rest des Bundeslands. Zumindest kulinarisch machen die Vereine das aber allemal wett. So haben sowohl die Kassel Huskies als auch Hessen Kassel regionale bzw. Bio-Bratwurst im Angebot. Bei letzterem gibt es außerdem Ahle Wurscht – echt hessisch, Chapeau!

Welche hessischen Spezialitäten andere Vereine im Angebot haben und wie viel Tickets und Co jeweils kosten, finden Sie auf mit der interaktiven Karte des hr-sport selbst heraus.

