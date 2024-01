Mit Ü65 noch weiterarbeiten – das machen immer mehr Ärztinnen und Ärzte in Hessen. Auch Dr. Yahia Chichakli, ein syrisch-stämmiger Arzt in Rüsselsheim. Heute ist er 90 Jahre alt – und damit der älteste praktizierende Arzt in Hessen. Die hessenschau hat ihn besucht.