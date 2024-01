Bauernproteste – 2.000 Traktoren bei Kundgebung in Wiesbaden

Hessische Bauern protestieren in mehreren Städten mit Traktoren-Konvois gegen die Subventionspolitik der Bundesregierung. Rund 2.000 Landwirte kamen zu einer zentralen Kundgebung in Wiesbaden. Sie waren in der Nacht aus allen Teilen Hessens aufgebrochen.