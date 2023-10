Die Buchmesse ist die wichtigste Messe für Frankfurt. Einmal im Jahr im Herbst versammelt sich die internationale Buchbranche in Frankfurt und feiert sich und das geschriebene Wort. 75 Jahre gibt es sie nun. Nächste Woche geht es wieder los - unten dem Motto "And the story goes on". Angefangen hat alles 1949 in der Frankfurter Paulskirche. Grund genug, mal zurückzublicken auf die Entwicklung der weltgrößten Bücherschau.