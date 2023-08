Mehr Platz für Fahrräder und Busse in der Innenstadt – das war das Ziel eines Verkehrsversuchs in Gießen. Nun aber hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel einem Eilantrag von Anwohnern recht gegeben: Der geplante Umbau des Straßenverkehrs am Anlagenring sei rechtswidrig, so das Urteil.