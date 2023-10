Kampf gegen Krebs – neues Kernresonanz-Spektrometer in Frankfurt

Erkenntnisse aus einem Kernresonanz-Spektrometer können vielen Patienten in Zukunft Hoffnung machen. Medikamente könnten so verbessert werden und sogar die Krebstherapie revolutionieren. An der Uni Frankfurt wird jetzt mit dem neuen Gerät geforscht.