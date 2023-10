Kinder- und Jugendbuchfestival in Kassel

Bücher haben es nicht so leicht, Kinder zu begeistern, denn die Konkurrenz ist mit YouTube, Netflix, TikTok so groß wie noch nie. Im alten Schlachthof in Kassel versucht man, dem etwas entgegenzusetzen – hier findet zurzeit das Kinder- und Jugendbuchfestival statt.