Der Traum, als Prinzessin in schönen Kleidern auf einem Schloss zu leben und lästige Aufgaben von Dienern erledigen zu lassen und selbst in einer stattlichen Kutsche übers Land zu fahren – diesen Traum konnten Kinder am Pfingstmontag vor den Toren Kassels ausleben. Wenigstens für ein paar Stunden.