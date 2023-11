Der Wintereinbruch kam mit Ansage – doch in manchen Teilen Hessens überraschend heftig. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind jetzt in Eile, ihre Reifen zu wechseln. Einen Termin zu ergattern ist schwierig. Doch es gibt auch kurzfristig Hilfe – wie in Offenbach.