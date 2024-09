Schwimmdemo für mehr Radverkehr in Frankfurt

Weniger Autos, dafür mehr Nahverkehr, Fahrräder und Fußgänger: Das ist das Ziel des "Masterplan Mobilität", den die Stadt Frankfurt entwickelt hat. Doch das Konzept ist in der Stadtpolitik umstritten. Das Bündnis "Radentscheid Frankfurt" will es symbolisch davor retten, "baden zu gehen" und rief deshalb am Sonntag zu einer Schwimmdemo im Main auf.