"Sterneküche macht Schule" in Lauterbach

Laut einer Umfrage sind fast alle dafür, dass Kinder schon in der Schule die Grundlagen einer gesunden Ernährung beigebracht bekommen sollen. Das Projekt "Sterneküche macht Schule" zeigt, wie das gehen kann. Am Freitag war das Team in Lauterbach im Vogelsbergkreis.