Viel Regen in Hessen: Eine Sommer-Zwischenbilanz

Viel Regen und wenig Sonne – so sah die erste Hälfte der Sommerferien in Hessen aus. Wir klären, wie sich das auf das Grundwasser und die Landwirtschaft in Hessen ausgewirkt hat. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Wetteraussichten.