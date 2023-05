Vier Jahre nach Verkauf von Singliser See

2019 wurde der Singliser See bei Borken verkauft. Bei den Anwohnern war damals die Sorge groß, dass das Gelände nur noch kommerziell genutzt wird. Zum See gehört auch eine Bauernhof mit Mühle. Was hat das Paar, das den Hof erworben hat, daraus gemacht?