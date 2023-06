Wieder hat es in Hessen einen größeren Waldbrand gegeben. Bei Kaufungen in Nordhessen standen am Mittwoch mehr als 30.000 Quadratmeter Wald in Flammen. Die Feuerwehr war mit 250 Einsatzkräften vor Ort. Ein Hubschrauber unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft.