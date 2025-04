Was bedeutet der Tarifabschluss für Kommunen?

Am Sonntag haben sich Bund und Kommunen mit den Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss geeinigt. Aber was bedeutet das Ergebnis für Kommunen in Hessen? Laut der aktuellsten Zahlen verbuchen über 80 Prozent der Kommunen ein Finanzierungsdefizit.