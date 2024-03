Die Lokführer gehen wieder in den Arbeitskampf: Ab Donnerstag wird der Personenverkehr bei der Deutschen Bahn für 35 Stunden bestreikt. Weitere Aktionen sollen ohne Ankündigung folgen. Hessens Verkehrsverbünde erwarten Ausfälle im S-Bahn- und Regionalverkehr.

Bei der Bahn stehen die nächsten Streiks an. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will ab Donnerstag, 2 Uhr morgens, den Personenverkehr in Deutschland bestreiken. Der Streik endet am Freitag um 13 Uhr, wie GDL-Chef Claus Weselsky am Montag auf einer Pressekonferenz ankündigte. Der Güterverkehr werde bereits ab Mittwochabend bestreikt.

"Die Verhandlungen sind gescheitert", sagte Weselsky, "schlusslogisch folgen weitere Arbeitskämpfe." Der erste, nun angekündigte Arbeitskampf dauere 35 Stunden, "damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche." Diese Zahl werde man dem Management der Bahn auch in Zukunft ins Gedächtnis rufen, "notfalls immer und immer wieder", teilte die GDL mit.

Auswirkungen in Hessen

Der Streik wird auch in Hessen den Zugverkehr beeinträchtigen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) erklärte, es sei davon auszugehen, dass S-Bahnen und Regionalzüge im RMV-Gebiet betroffen sein werden. Weitere Informationen werde man folgen lassen.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) teilte mit, es seien Ausfälle bei vielen Regionalzuglinien möglich. Aufgeführt wurden unter anderem der RE2 von Kassel nach Erfurt, der RE30 von Kassel nach Frankfurt und der RE39 von Kassel nach Bad Wildungen. Unklar sei, inwieweit Ersatzfahrpläne aufgestellt würden. Sollten auch Stellwerke bestreikt werden, könne es zu Zugausfällen auf weiteren Regionalzuglinien sowie bei der RegioTram kommen.

Lokführer kündigen "Wellenstreiks" an

Weselsky machte die Bahn für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich. Zugleich sprach er davon, dass der aktuelle Streik nur der Anfang sein werde, bis die Bahn einlenke. Weitere Streiks sollen demnach folgen, sie würden aber "nicht mehr einzeln angekündigt", sagte der GDL-Chef, man werde nicht mehr 48 Stunden im Voraus darüber informieren: "Wir beginnen sogenannte Wellenstreiks."

Die GDL und die Bahn hatten eigentlich noch bis einschließlich Sonntag verhandeln wollen. Nach Angaben des Unternehmens ließ die Gewerkschaft die Gespräche jedoch vorzeitig platzen. Hauptstreitpunkt ist weiterhin die Forderung der GDL nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Deutsche Bahn: "Eine blanke Zumutung"

Die Deutsche Bahn warf der GDL vor, mit ihrem Verhalten im Tarifkonflikt und der jüngsten Streikankündigung das deutsche Eisenbahnsystem zu gefährden. Die Gewerkschaft beharre "stur und egoistisch" auf ihre Maximalforderungen, erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Montag. Die Forderungen "sind jedoch unerfüllbar und gefährden massiv das Eisenbahnsystem".

"Diese sogenannten Wellenstreiks sind eine blanke Zumutung für unsere Fahrgäste", erklärte Seiler. "Wir appellieren an die GDL, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen und Lösungen zu finden, die im Interesse aller sind."

Fahrgastverband ruft Politik zum Eingreifen auf

Der Fahrgastverband Pro Bahn machte GDL und DB schwere Vorwürfe. "Die Tarifpartner machen gerade die Verkehrswende kaputt", sagte Pro-Bahn-Chef Detlef Neuß der Düsseldorfer Rheinischen Post. "Was jetzt läuft, ist den Fahrgästen nicht mehr zu vermitteln."

Trotz der gesetzlichen Tarifautonomie sei es nun Zeit, dass die Politik aktiv werde. "Der Bund ist Eigentümer der Bahn. Deswegen ist er in der Pflicht zu intervenieren."

Lokführer und Lufthansa-Angestellte streiken zeitgleich

Der erste von mutmaßlich mehreren Streiks dürfte Reisende besonders stark treffen, denn zeitgleich bestreikt die Gewerkschaft Verdi die Lufthansa. Das Bodenpersonal der Airline soll von Donnerstag früh (4 Uhr) bis Samstagmorgen (7.10 Uhr) die Arbeit niederlegen.

Im laufenden Tarifkonflikt für rund 25.000 Bodenbeschäftigte hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten. Auch diesmal ist wieder mit massiven Ausfällen zu rechnen.

