Die IG Metall hat am Montag den Druck auf die Arbeitgeber vor den entscheidenden Tarifverhandlungen in Hamburg erhöht.

In Kassel beteiligten sich rund 2.600 Beschäftigte an einem Warnstreik. Mitarbeiter aus insgesamt 13 Betrieben, etwa von Daimler Truck und Rheinmetall, kamen in einem Sternmarsch zu einer Kundgebung zusammen In Hanau waren es nach Gewerkschaftsangaben 650 Teilnehmer und in Frankfurt rund 700. In Hamburg versuchen Vertreter vom Bezirk Küste und dem Bezirk Bayern einen Pilotabschluss für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie zu vereinbaren.